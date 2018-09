Gutach Wichtige Weichen gestellt

Schondelmaier dankte anschließend dem "aktiven und weitsichtigen Gemeinderat mit guter Führung". Jedes Mitglied ist seiner Ansicht nach hervorragend in seiner Person und seiner Arbeit. Schmunzelnd erinnerte er an seine erste Ratssitzung in Gutach. Er wohnte von 1970 bis 2004 in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) und war dort 26 Jahre lang für die CDU im Stadtrat aktiv, davon 17 Jahre als stellvertretender Bürgermeister (siehe Info).