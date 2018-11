Gutach Weihnachtliches Ambiente im Museum

G utach. Im stimmungsvoll beleuchteten Ambiente der historischen Schwarzwaldhöfe findet auch in diesem Jahr am dritten Advent der alljährliche Weihnachtsmarkt im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach statt. Über 40 Aussteller aus der Region gestalten vom 14. bis 16. Dezember im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof einen Weihnachtsmarkt der besonderen Art mit historischem Handwerk und heimischen Produkten.