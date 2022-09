5 Viele Traditionalisten im Schwarzwald sind mit dieser Kombination aus Bollenhut und Alltagskleidung nicht einverstanden. Foto: Anna Noe

Gutach - Bollenmäßig Ärger – und es rumort weiter: Nach einem heftigen Shitstorm vor wegen ihrer Instagram-Fotos mit einem knallroten Bollenhut aus dem Schwarzwald hat sich Cathy Hummels wegen der Kritik an ihr kräftig aufgeregt. Die Influencerin und RTL2-Moderatorin hatte sich gewundert, dass man sich wegen eines Huts so echauffieren könne.

Doch offenbar hat sie nicht so richtig gewusst, was für einen ganz besonderen Hut sie sich da für die Onlinebilder aufgezogen hatte: DEN Hut, der seit genau 225 Jahren im Kinzigtal zur Schwarzwälder Tracht gehört und in drei Ortschaften seit vielen Generationen quasi heilig ist: in Gutach, Kirnbach und Reichenbach.

Sakrileg für traditionsbewusste Schwarzwälder

Der Aufschrei war enorm, weil sich Hummels in zwar durchaus schicker, aber eben doch alltäglicher Kleidung mit dem roten Hut gezeigt hatte. Nicht in Kombination mit der üblichen Tracht, sondern in Bluse und bodenlangem Mantel. Ein Sakrileg für traditionsbewusste Schwarzwälder. Das, so fanden viele im Netz, gehe ja gar nicht.

Trachten-Präsident gibt Hummels Rückendeckung

Einer sah das anders. Ausgerechnet jemand, der schon von Amtswegen auf das Hüten der Hut-Tradition allergrößten Wert legen müsste: Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert (67). Er ist nicht nur politischer Kopf der 2300 Bürger im Bollenhut-Dorf, sondern der oberste Sprecher von Hunderten Trachtenvereinen im Schwarzwald. Eckert steht als Präsident dem Bund Heimat und Volksleben (BHV) vor, dem in sieben Landkreisen fast 200 Trachtenvereine mit mehr als 13.000 Mitgliedern angehören.

Cathy Hummels hat offenbar einen guten Geschmack

Eckert spricht also für die größte Trachten-Lobby im ganzen Schwarzwald, wenn er sagt, er finde den ganzen Rummel um die Hummels-Bollenhutbilder „gar nicht so schlimm“, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte. „Frau Hummels hat ja offenbar einen guten Geschmack, wenn sie unseren Gutacher Bollenhut aufsetzt und so in den sozialen Netzwerken auftritt“, meinte er.

Das Medienecho auf die Einladung war groß

Und dann ging der Rummel um Hummels, Gutach und den Bollenhut so richtig rund, als sich bundesweit über die Deutsche Presseagentur (dpa) verbreitete, was der Dorfchef gegenüber dem Schwarzwälder Boten angekündigt hatte: Gutach lade die Influencerin ins Kinzigtal ein. Um ihr mal zu zeigen, was hinter dieser Jahrhunderte alten Tradition stecke. Hunderttausendfach wurde diese Nachricht in diversen Medien transportiert. Die „Bild“ berichtete über den Hut-Zank, auch der „Stern“, die „Gala“, RTL natürlich und auch die „Zeit“ brachte den Hummels-Hut-Knatsch im Schwarzwald. Bürgermeister Eckert hing anfangs den halben Tag am Telefon, um Presseanfragen zu beantworten.

Influencerin will den Hut neu interpretieren

Das Management von Cathy Hummels hatte dem Schwarzwälder Boten bestätigt, dass die Mode-Influencerin Interesse am Treffen mit dem Bürgermeister habe. „Mode war schon immer meine Medizin, ich kann damit trotzdem glänzen, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Ich würde mich freuen, mehr über die Tradition des Bollenhutes zu lernen und ihn gemeinsam mit dem Bürgermeister modetechnisch zu interpretieren“, wurde Hummels zitiert.

Jetzt herrscht Funkstille. Aber weshalb?

Und seither: Funkstille. „Nein, ich habe leider noch nichts von Frau Hummels gehört“, schildert der Gutacher Bürgermeister auf Nachfrage unserer Redaktion. Er habe den vielzitierten Brief abgeschickt und dann noch eine E-Mail ans Management. Und dann noch eine E-Mail, denn er hörte – nichts. Auch eine entsprechende Nachfrage unserer Redaktion versandete im Hummels-Presseteam.

Filmstar George Clooney sticht den Bürgermeister aus

Hm, woran liegt das? Man weiß es nicht genau, aber Cathy Hummels ist gerade mit einem anderen Mann beschäftigt, der noch etwas prominenter und einen Hauch gut aussehender als Gutachs Rathauschef ist: Filmstar George Clooney. Ihn traf Hummels neulich in den Schweizer Bergen bei einem Sponsoren-Termin und postete gleich weitere Fotos. Ohne Bollenhut, aber mit einem sichtlich entspannten Weltstar neben sich. Hummels scherzte: „Darf ich vorstellen. Das ist George. Mein neuer Freund. Er weiß noch nichts von seinem Glück“. Und noch ein paar lustige Smileys dahinter.

Lieber sexy in Kalifornien als mit Hut im Schwarzwald

Und dann der Abflug: Die Mode-Werbe-Ikone ist, wie sie nun auf Instagram im sexy Badekleid verriet, mittlerweile nach Los Angeles geflogen, „mal weit weg von allen Sorgen“. Ob sie damit den Zoff im Schwarzwald meint, bleibt völlig offen. Jedenfalls ist sie nun fast auf der anderen Seite der Erdhalbkugel und dürfte nicht so schnell ins liebliche Schwarzwaldtal eilen. Mails allerdings sollten auch in L.A. funktionieren, hofft Siegfried Eckert.