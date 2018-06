Gutach Von Ziegenhütern und Touristen

Gutach (red/lst). Zwischen 11 und 17 Uhr versorgen am Samstag, 2. Juni, die Landfrauen Haslach die Museumsbesucher mit Erdbeermarmeladen, desserts und –milchmixgetränken sowie Brot und Datschkuchen. Dorfleben: Über das Dorfleben in Baden-Württemberg referiert Felicitas Wehnert, ehemalige Redakteurin der SWR-Sendung "Auf dem Land", am Sonntag, 3. Juni, bei der Heubodenakademie. Wehnert berichtet dabei über das Leben auf dem Land in früherer Zeit. Basierend auf ihrem Buch möchte sie laut Ankündigung vor allem die Geschichten aus dem Schwarzwald in einem Bildervortrag vorstellen. Unter anderem berichtet sie dabei von Olympiasieger Georg Thoma, der schon als kleiner Junge für die Ziegen auf dem Hof verantwortlich war, und von den Bäuerinnen, die in den 1950er-Jahren ihre Zimmer für die ersten Schwarzwaldtouristen aus dem Ruhrgebiet räumten.

Passend dazu reisen auch die jungen Museumsgäste beim Pfingstferienprogramm in die Vergangenheit, heißt es in der Mitteilung des Freilichtmuseums. Unter dem Motto "Alte Schule" lernen sie den Schulalltag in früheren Zeiten kennen – natürlich aber ohne Rohrstock und Tatzen. Altes Handwerk im Original rundet das Wochenende ab. Samstags ist zwischen 11 und 17 Uhr die Spinnerin zu Gast, sonntags geben die Strohschuhmacher Einblick in ihre traditionelle Arbeit. An beiden Tagen lässt sich der Korbflechter über die Schulter schauen. Trachtentag: Der alljährliche Trachtentag findet am Sonntag, 10. Juni, zwischen 11 und 17 Uhr statt. Trachtentanzvorführungen, Mitmachtänze, Handwerkspräsentationen und Mitmachangebote erwarten die Besucher. Zudem übernimmt der Gutacher Ehrenbürger Ansgar Barth eine Sonderführung zum Thema "Die Heimat des Bollenhuts". "Barth übernimmt dabei galant und feinsinnig die Rolle des charmanten Gastgebers und stellt die Herkunftsregion des berühmten Schwarzwaldsymbols näher vor", heißt es in der Ankündigung. Bei der Offenen Werkstatt für Familien können die Kinder von 11 bis 16 Uhr aus bunten Wollbollen bildhübsche Bollentiere herstellen. Trachtengruppen führen Tänze auf – wie unter anderem die Vogtsbauernhof-Tanzgruppe, bestehend aus Trachtenträgern aus verschiedenen Trachtengruppen der Region. Eine Bollenhutmacherin und eine Schnapsbrennerin zeigen den Besuchern zwischen 11 und 17 Uhr ihr Handwerk. Von 13 Uhr bis 15.30 sind zwei Mädchen in der originalen Gutacher Bollenhuttracht auf dem Museumsgelände unterwegs.

Mundart: "Ein Hoch auf gut Badisch" ist das Motto am Donnerstag, 14. Juni. In Zusammenarbeit mit der "Muettersproch-Gsellschaft Kinzig-, Wolf- un Gutachtal" lädt das Freilichtmuseum zu einem Mundart-Abend ein.