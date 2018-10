Gutach Volker Sahr ist neuer Ehrenbürger

Gutach. Zuvor zog ein kleiner Erntedankumzug durch das Dorf. Mit musikalischer Begleitung der Trachtenkapelle Gutach gingen Trachtenträger, Vertreter der Kommunalpolitik und verschiedener Vereine in Richtung Peterskirche. Dort feierte Dekan Hans-Georg Dietrich mit der Gemeinde den Erntedankgottesdienst.

Sahr feierte am Sonntag gleichzeitig seinen 70. Geburtstag. Ihn begleiteten unter anderem seine Söhne. Bürgermeister Eckert begrüßte seinen Vorgänger, der das Amt des Schultes insgesamt 24 Jahre in Gutach innehatte, im Anschluss an den Gottesdienst in der gut besuchten Peterskirche. Aus diesem besonderen Anlass waren auch politische Weggefährten aus den Nachbargemeinden und eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Stosswihr zu Gast.

"Heute ist es hier recht feierlich und das aus einem besonderen Anlass", begann Eckert seine Laudatio, in der er auf das politische und ehrenamtliche Wirken Sahrs einging. Der gebürtige Hornberger begann seine "Bilderbuchkarriere" in Gutach 1963 als Verwaltungslehrling und setzte diese Tätigkeit nach seiner Ausbildung und Wehrdienst weiter in der Gemeinde fort. 1979 wurde Sahr zum ersten Mal zum Bürgermeister der Gemeinde Gutach gewählt. Seine Amtszeiten setzte er nach erfolgreichen Wahlen 1987 und 1995 fort, ehe er 2003 nach 24 Jahren sein Amt niederlegte, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.