Gutach Vogtsbauernhof: Weihnachtsmarkt verzaubert

"Bereits die Eröffnung am Freitagabend war mit 3500 Gästen extrem gut besucht", erzählte Geschäftsführerin Margit Langer am Rande. Das trocken-kalte Wetter lockte am Samstag die Massen an. Ein erhöhtes Polizeiaufgebot und das Klaus-Keller-Security-Team sorgten für Sicherheit.

Das vielfältige Angebot im besonderen Ambiente des Freilichtmuseums reichte vom üblichen Budenzauber über Mitmach-Angebote bis hin zu Vorführungen des alten Handwerks. Und so gab es auf dem gesamten Gelände vieles zu entdecken, allein das Verkaufs-Angebot war ausgesprochen abwechslungsreich. Der Duft von selbst gemachten Seifen mischte sich in den Geruch von frisch gebackenen Striebele und Apfelpunsch, Holz- und Blütenschmuck verführte ebenso zum Kauf wie Edelsteine, verschiedene Dekorationen oder aufwendig verarbeitete Schokolade. Was den Weihnachtsmarkt im Vogtsbauernhof auszeichnet, sind die vielen heimischen Produkte, die von Edelbränden über Plätzchen und Stollen bis hin zu Wurstwaren reichten.

Viel Betrieb in der Lichtstube