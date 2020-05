Gutach Vogtsbauernhof: Besucherzahlen sinken drastisch

Ein spontaner Besuch des Vogtsbauernhofs ist möglich

Wer möchte, kann seine Eintrittskarten einfach per E-Mail oder Telefon vorreservieren. Nötig ist das laut Langer aber nicht – "es gibt keine Engpässe". Gäste können spontan vorbei kommen. "Wir gehen auch davon aus, dass die Situation noch länger so bleibt", blickt die Museumsleiterin voraus. Denn größere Reisegruppen oder gar Busreise-Tourismus sind in der aktuellen Situation nicht möglich.