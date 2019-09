Gutach Vogtsbauernhöfe: Frau stirbt nach Unfall auf B 33

Wie die Polizei mitteilt, saß die Frau als Beifahrerin in dem Golf, der auf der B 33 nahe der Vogstbauernhöfe links in in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Eine nachfolgende Autofahrerin reagierte zu spät und prallte ungebremst in den Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf die Gegenfahrbahn geschoben und prallte frontal in ein aus Richtung Hornberg kommendes Auto.