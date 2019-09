Gutach Vogtsbauernhöfe: Acht Verletzte bei Unfall auf B 33

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Richtung Hausach fahrender Autofahrer etwa 500 Meter nach dem Gutacher Bahnübergang nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen. Eine hinter ihm fahrende Frau reagierte zu spät und prallte ungebremst in das Auto des Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf die Gegenfahrbahn geschoben und prallte frontal in ein aus Richtung Hornberg kommendes Auto.

Alle acht Insassen wurden verletzt. Feuerwehr, DRK und THW waren vor Ort, auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die B 33 war gegen 21.30 wieder befahrbahr. An den Autos entstand Totalschaden von rund 30.000 Euro.