Gutach Ungeschlagen zur WM nach Lüttich

Ihren ersten internationalen Titel in der Elite gewannen die Gutacher Radartistinnen beim Weltcup-Finale am letzten Samstag in der Sulmtalhalle in Erlenbach bei Heilbronn ganz souverän. Sehr glücklich und mit strahlendem Lächeln standen sie auf dem Siegerpodest und bekamen ein weiteres Weltcup-Trikot übergestreift.

Schon bei den ersten drei Weltcups in Prag und dem holländischen Heerlen sowie Hongkong standen die beiden Gutacherinnen am Ende der Veranstaltung ganz oben auf dem Treppchen. Als Führende mussten sie im weißen Leadershirt antreten und bewiesen ein weiteres Mal ihre Topform. Für die Fans zu Hause übertrug SWR Sport im Livestream die dreistündige, hochkarätige Veranstaltung im Internet. Bis zum 3. Dezember kann der Wettkampf und das darauf folgende Interview in der SWR-Mediathek angeschaut werden. Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert ließ es sich jedoch nicht nehmen und verfolgte vor Ort das Finale. Der RSV Concordia Erlenbach gestaltete diesen sportlichen Höhepunkt für die Athletinnen und Athleten vor etwa fünfhundert Zuschauern sehr schön mit einer wirkungsvoll ausgeleuchteten Fahrfläche sehr stimmig. Es war bereits ein kleiner Vorgeschmack auf die ab nächstem Freitag beginnenden Weltmeisterschaften im belgischen Lüttich.

Aus acht Ländern kamen die Kunstradsportler in die Weinregion im Sulmtal. Am Ende durften alle Erstplatzierten einige Flaschen Trollinger mit nach Hause nehmen. Die asiatischen Starter nutzten diesen Wettkampf als Test für die WM, die für alle Kunstradsportler die Karriere krönt. Denn bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, ist der große Traum vieler Aktiven.