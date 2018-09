Gutach Übernahme bietet neue Perspektiven

Produktion für große Automobilkonzerne

Der 2005 gegründete Konzern produziert in seinen Werken am Hauptsitz in Shenzhen, Wuhan und im mexikanischen San Luis Potosi Fahrzeug- und andere Gerätebauteile sowie Präzisionsstanz- und -frästeile und beliefert Autokonzerne wie General Motors oder Mercedes-Benz.

"PPM wird eigenen Angaben zufolge die Marke, die Technologie und den Marktzugang von Aberle in den Konzern integrieren und ausbauen sowie für das Kernprodukt Lenkspindeln den nordamerikanischen und chinesischen Markt erschließen", schrieb der Schwarzwälder Bote dazu im Juli 2016. Seit dem 1. September 2016 heißt die damalige Firma Aberle Präzisionstechnik nun "PPM-Aberle GmbH und Co. KG mit Sitz in Gutach Schwarzwaldbahn".

Der Standort Gutach war somit gesichert und Aberle blickt seitdem positiv in dir Zukunft. Im Januar 2017 feierte das Unternehmen im Schloss Hornberg mit der PPM-Führung um Präsidenten Frank Zhu und Geschäftsführer Simon Zhu, Kunden, Partnern, Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert sowie deutschen und chinesischen Mitarbeitern die Aufnahme in die chinesische Unternehmensgruppe.

Gegenwärtig ist Aberle guter Dinge. Das Unternehmen wird gerade neu strukturiert, berichtet Geschäftsführer Grunwald. Die Arbeit soll stärker projektbezogen und neue Ausbildungsstellen geschaffen werden.

Klaus Decker mag den frischen Wind im Unternehmen und arbeitet gerne mit den chinesischen Kollegen zusammen, die heute unter anderem auch in Gutach beschäftigt sind.

Den 90. Geburtstag feiert der Gutacher Hersteller von Präzisionsdrehteilen am Freitag, 28. September, zwischen 10 und 18 Uhr. Hierzu lädt die Firma ihre Kunden, Partner, Vertreter aus der Kommunalpolitik und auch eine Abordnung vom chinesischen Mutterkonzern PPM Solutions mit Sitz in Hongkong ein.