Gutach TuS dankt seinen Helfern

Im Anschluss geht es mit einem Essen weiter. Der TuS hat keine Mühen gescheut und mit den "Ötztaler Alpentornados" drei Vollblutmusiker für das Helferfest engagiert. Das Programm des Trios ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Neben dem typischen "Ötztaler Alpensound" wird das Programm durch gängige Rockmelodien, Schlager, Pop und beliebte Stimmungsmelodien ergänzt.

Die Brüder Armin und Karl- Heinz Strigl sowie Berthold Falkner bilden die "Ötztaler Alpentornados". Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, Menschen für das Ötztal und seine Musik zu begeistern. Der bekannte "Ötztal Drive" ist das Markenzeichen der drei erfahrenen Musiker, und ist ein Garant für "Stimmung pur". Ab 21.30 Uhr werden sie die Gutacher Festhalle zum Kochen bringen.

Der TuS lädt seine Jugendlichen zur Grill- und Spieleparty auf dem "Büchereck" am Freitag, 13. Juli, ein. Treffpunkt zur Wanderung ist laut Mitteilung um 16 Uhr am Kleinspielfeld. Die Übernachtung ist in der Schutzhütte oder im eigenen Zelt möglich. Schlafsack, Luftmatratze und ein eigenes Zelt sind mitzubringen. Der Gepäcktransport ist organisiert. Wer nicht übernachtet, kann den Fahrdienst in Anspruch nehmen. Die Organisation liegt bei Franziska Roenn, Telefon 0176/22 87 55 78, und Michael Walter 0151/6 11 45 13.