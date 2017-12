Gutach Trachtenkapelle setzt Glanzpunkte

Gutach. Der Beginn des Abends gehörte dem Vororchester um Dirigentin Jasmin Turobin, die vor eineinhalb Jahren mit der musikalischen Formation als Vorstufe zur gemeinsamen Jugendkapelle "Connect" zu proben begann. Mozarts "Kleine Nachtmusik" oder der bekannte Song "You raise me up" wurden von den sieben jungen Musikern gut gemeistert und mit viel Applaus belohnt.

"Es gibt nichts wichtigeres als die Nachwuchsarbeit. Derzeit haben wir etwa 20 Jugendliche in Ausbildung", bekräftigte der Vorsitzende Lauble. Um den eigenen Leistungsstand im Blick zu haben, hätten einige der Musiker entsprechende Abzeichen erworben (wir werden berichten).

In einer Mischung aus Boogie, Rock & Country aus der Feder von Alfred Pfortner spielten sich die jungen Musiker in die Herzen der Zuhörer und forderten diese als Rhythmusgeber bei der Zugabe eines Gospels.