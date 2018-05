Gutach Trachten, Tänze und Traditionen

"Die Heimat des Bollenhuts" ist Thema der Sonderführung um 11 Uhr. Der Gutacher Ehrenbürger Ansgar Barth übernimmt dabei die Rolle des charmanten Gastgebers und stellt die Herkunftsregion des Schwarzwaldsymbols näher vor. Bei der Offenen Werkstatt für Familien können die Kinder von 11 bis 16 Uhr aus bunten Wollbollen "Bollentiere" herstellen. Darüber hinaus haben die Museumsgäste Gelegenheit, Tanzvorführungen verschiedener Trachtengruppen zu erleben und selbst das Tanzbein zu schwingen.

Auch die Vogtsbauernhof-Tanzgruppe, bestehend aus Trachtenträgern aus verschiedenen Trachtengruppen der Region, zeigt ihr Können. Von 11 bis 17 Uhr lassen sich die Trachtenhandwerker, beispielsweise die Bollenhutmacherin oder die Schäppelmacherin, bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Von 13 bis 15.30 Uhr sind zwei Trachtenmädchen in der originalen Gutacher Bollenhuttracht auf dem Museumsgelände unterwegs.

In Zusammenarbeit mit der "Muettersproch-Gsellschaft Kinzig-, Wolf- un Gutachtal" lädt das Museum am Donnerstag, 14. Juni, zu einem Mundart-Abend ein. Unter dem Titel "Ein Hoch auf gut Badisch" werden ab 19 Uhr Musik und alemannische Lyrik präsentiert. So trägt der Mundartautor Karlheinz Debacher aus Rust Gedichte und Geschichten aus dem Alltag vor, während Stefan Pflaum aus Schallstadt, Musiker und Buchautor, lyrische Texte beisteuert. Wendelinus Wurth aus Gutach und Gertrudis Weiß aus Gengenbach geben alemannische Liebeslyrik zum Besten.