Gutach Tolle Moral und gute Leistung reichen nicht

In Hälfte zwei konnte sich zunächst keines der beiden Teams einen klaren Vorteil erspielen. Wiederum war es Stodtko, der dreimal nacheinander den Ball im Gehäuse von Simon Heinkele versenken durfte. Die SG hatte jedoch Antworten parat und glich jedes Mal wieder aus: 19:19.

SG kann Überzahl nicht nutzen

Beim Stande von 21:19 für den TVE (40.) sah deren Spieler Doru Ionut Hosu aufgrund einer Frustreaktion die rote Karte. Die SG konnte diese Überzahl jedoch nur bedingt für sich nutzen. Zwei eigenen Toren durch Alexander Weber und Lukas Glunk standen auch die gleiche Anzahl Ehinger Treffer gegenüber.

Die Schlussviertelstunde hatte es nochmal in sich. In der Defensive aufopferungsvoll kämpfend, hatte die SG-Riege nun den gegnerischen Rückraum deutlich besser Griff. Der zwischenzeitliche Ausfall von Linkshänder Flaviu-Ionut Gaie spielte der SG Gutach/Wolfach dabei ebenfalls in die Karten. Die Gastgeber wurden reihenweise ins Zeitspiel gedrängt und waren nur noch über souverän verwandelte Siebenmeter oder ihren Rechtsaußen Jonas Schmidt erfolgreich. Keeper Simon Heinkele hielt seine Mannen mit starken Paraden im Spiel. Goalgetter Lukas Glunk blühte mit vier Toren auf. Aber ausgerechnet sein letzter Wurf landete am Torpfosten.

Beim Stande von 29:29 hatte der TVE noch einmal Ballbesitz. Wiederum arbeitete die SG-Defensive ordentlich und wehrte die Wurfversuche ab. Aus einer recht unübersichtlichen Situation heraus erfolgte dann zur Überraschung aller Beteiligten ein Strafwurfpfiff für die Gastgeber. Diese Chance ließ sich Lukasz Stodtko sieben Sekunden vor Schluss nicht nehmen und verwandelte zum 30:29-Sieg. Die frustrierten Gäste haderten verständlicherweise mit der getroffenen Entscheidung, sollten aber in erster Linie die eigenen Fehler analysieren, die sich wie ein roter Faden durch die Saison ziehen und aus denen man bislang nicht gelernt hat. Nichtsdestotrotz sahen die wenigen auswärtigen Fans eine couragierte Leistung, welche für die beiden ausstehenden Heimspiele Mut machen sollte. SG Gutach/Wolfach: Heinkele, Laiblin; Glunk (8), T. Aberle "Schüssele" (4), Weber (3), Schillinger (3), Brohammer (3/2), Lehmann (2), T. Aberle "Staigerbauer" (2), Schmid (2), Moser (1), Haas (1), Lehmann (n.e.).