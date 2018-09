Gutach Tanzen für Menschen in Laos

Ihre Eltern übergeben Spenden persönlich in ihrem Heimatland

"Den Erlös des Abends werden meine Eltern in Laos persönlich übergeben", betont Braband-Khampane im Gespräch mit unserer Zeitung.

Als besonderen Gast nimmt der Zumba-Jammer Robert Birchbauer Sanchez an der Benefiz-Veranstaltung teil. Mit dabei sind laut Ankündigung außerdem die Zumba-Trainer Nicole Erdrich, Simona Riskute, Ramona Wolf, Mala Werner, Efthalia Pariano, Miriam Nasrr, Tanja Ludwig, Timea Szasz, Uugii Uyanga Unentbat und Silvia Cempirek. Gemeinsam mit den Tanzbegeisterten, wollen sie Spaß haben und dabei etwas Gutes tun.

Die Teilnahme am "Dance for Laos" kostet im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Der Erlös kommt den Flutopfern in Laos zugute. Anmeldungen – auch für die Zumba-Lehrer-Fortbildung – nimmt Lathy Braband-Khampane per E-Mail an lathy1973@googlemail.com entgegen.