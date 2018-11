Gutach Stimmungsvolles Ambiente

Für Kinder und Familien bietet das Freilichtmuseum am Samstag und Sonntag ein weihnachtliches Rahmenprogramm an. In der Museumswerkstatt im Hotzenwaldhaus können die jungen Gästen unter fachkundiger Anleitung Laternen aus Holz bauen. Im Rahmen der offenen Weihnachtswerkstatt für Familien zaubern die Kinder einzigartige Weihnachtssterne aus Papiertüten. Beide Mitmachangebote finden samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr statt. Zur gleichen Zeit lassen sich verschiedene Handwerkerinnen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Im Hermann-Schilli-Haus können die Besucher die Spinnerin und Strohschuhmacherin erleben. Wer das Museumsgelände auf dem Rücken eines Ponys erkunden möchte, hat dazu an beiden Tagen zwischen 13 und 16 Uhr Gelegenheit.