Gutach Standort bleibt in Gutacher Hand

Kaiser-Sauters Firma hat in der Vergangenheit Maschinen vertrieben und konzentriert sich nun ausschließlich auf den Handel mit 3D-Druckern des US-amerikanischen Drucker- und PC-Herstellers HP. Der Konzern hatte nach Händlern gesucht, die seine 3D-Drucker in Deutschland vertreiben. Das Gutacher Unternehmen bekam den Zuschlag. "Wir gehören zu den vier Niederlassungen, die in Deutschland mit 3D-Druckern von HP handeln", berichtete Kaiser-Sauter.

Von Gutach aus vertreibt die Firma nun Geräte an Kunden aus verschiedenen Branchen: Dazu gehören unter anderem die Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrt und Autohersteller. Die 3D-Drucker werden aus den USA oder Malaysia importiert. In Gutach finden die Kundenberatung und der Verkauf, die Bereitstellung sowie die Inbetriebnahme der Geräte statt.

"In Zukunft möchten wir gerne ein Schulungszentrum einrichten", sagte Kaiser-Sauter. Noch gebe es keinen Ausbildungsberuf in diesem Bereich. In Gutach sind zwei Mitarbeiter für den Vertrieb und zwei Techniker zuständig. Mechaniker oder Mechatroniker, die mit den 3D-Geräten arbeiten, durchlaufen eine firmeninterne Ausbildung bei HP", berichtete die Inhaberin. Dass Kaiser-Sauter Gutach als Firmenstandort wählte, hat Gründe: So stand "zur richtigen Zeit am richtigen Ort" das Gebäude zum Verkauf und auch die Lage an der B 33 spricht für sich. Vor allem spielte die Heimatverbundenheit eine wichtige Rolle, denn in Gutach lebt Kaiser-Sauter mit ihrer Familie. In das Marketingkonzept der Firma soll auch der Bollenhut mitaufgenommen werden.

Ein 3D-Drucker kostet laut Iris Kaiser-Sauter 300 000 Euro. Fünf Paar Schuhe kann das Gerät innerhalb von 14 Stunden drucken. Die Installation dauert etwa fünf Tage.