Gutach Sprache ist auch ein Stück Kultur

Mit dem Lied "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" von Marlene Dietrich stimmte Schmid das Publikum auf den Gutacher Mundart-Poeten Wendelinus Wurth ein, der mit Gertrudis Weiß über Glück und Leid der Liebe deklamierte. Von Johann Peter Hebel gab es "Das Hexlein" zu hören. In einem anderen Gedicht begehrt ein sehnsüchtig am Fenster schmachtender Liebeskranker erfolglos Einlass.

Stefan Pflaum schreibt Verse während er im Stau steht

Stefan Pflaum aus Schallstadt brachte Verse mit, die er im Freiburger Stau auf der Fahrt nach Gutach geschrieben hatte – sozusagen gerade den Stift aus der Hand gelegt. In Anlehnung an Hebels Gedicht "Der Schwarzwälder im Breisgau" rappte Pflaum energiegeladen: "Z’Friburg in der Stadt, wo ssufer isch und glatt; bisch jede Tag platt..." Gerne folgte das Publikum seiner Aufforderung, in den "Stau, Stau, Stau" einzustimmen.

In einer Schlussrunde nahm sich das Quartett in umgekehrter Reihenfolge noch einmal sozusagen im Schnelldurchlauf in alemannischer Wortkunst der großen menschlichen Themen "Glaube-Hoffnung-Liebe" an. Hafen dankte zum Abschluss den Dichtern und der mit großer Kunst vortragenden Gertrudis Weiß für die rund zweistündige Reise durch das "Sprachwunderland".

Der gelungene Abend endete mit der gemeinsam gesungenen Regionalhymne "Hoch Badnerland".

