Gutach Silbermedaillen-Gewinnerinnen gebührend empfangen

Gutach. In einer beeindruckenden Feier wurden die Erfolge der beiden Weltklasseathletinnen im Kunstradfahren der Frauen, Sophie-Marie Nattmann und Caroline Wurth, am Freitagabend in der Festhalle gewürdigt. Zuvor wurde ihnen zu Ehren eine große Plakatwand am Ortseingang enthüllt. Anwesend waren neben zahlreichen Zuschauern auch die beiden Bürgermeister Siegfried Eckert (Gutach) und Thomas Geppert (Wolfach), denn Nattmann hat ihr zuhause in der ehemaligen Kreisstadt. Mit dabei war auch der dreifache deutsche Meister im Drachenfliegen, Roland Wöhrle. "Wenn wir schon zwei so berühmte Sportlerinnen haben, dürfen wir auch ein wenig damit angeben", rechtfertigte Eckert den bestens sichtbaren Blickfang mit dem Bild der beiden und ihren Erfolgen in diesem Jahr. Auch Geppert sowie Martin Geiler als Vorsitzender des Radsportvereins (RSV) Gutach schlossen sich den Glückwünschen an die Ausnahmesportlerinnen an.