Gutach SGGW weiterhin glücklos

Beide Angriffsreihen taten sich weiterhin äußerst schwer. Das Heimteam konnten sich immerhin auf ihren exzellenten Siebenmeterschützen Gaetan Guidoni verlassen, der in eigener Unterzahl auf 20:21 verkürzte. Ein sehenswertes Kreisanspiel von Rechtsaußen Tobias Aberle "Staigerbauer" verwandelte sein Namensvetter zum 21:21. Als HG-Schütze Raphael Dinse ca. 40 Sekunden vor Ende der Partie das SG-Gehäuse deutlich verfehlte, hatten die Gäste alle Trümpfe in der Hand. Sie vrsuchten es mit dem siebten Feldspieler, um eine klare Torgelegenheit herauszuspielen, die sich gut zehn Sekunden vor dem Schlusspfiff Julian Brohammer bot, dessen Wurf aber die letzte Konsequenz fehlte , so dass Marcelo Castelluccio parierte. Den Konter verwandelte Müllheims Rechtsaußen Gaetan Guidoni zum 22:21-Endergebnis ins verwaiste Tor. Ein strittiges Gegentor für die SG, lag doch ein technischer Fehler vor diesem Treffer vor. Beide Szenen zeigten ein Abbild der 60 Minuten.