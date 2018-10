Gutach SGGW unter Zugzwang

Gutach/Wolfach hat das Problem, bisher fast nur gegen Topabwehrreihen gespielt zu haben. Das fehlende Selbstvertrauen im Angriff war vor allem in den letzten beiden Spielen deutlich zu sehen. Die Selbstverständlichkeit des Vorjahres, als jederzeit ein Tor erzielt wurde, fehlt phasenweise komplett. Auch gegen Kenzingen erwarten die SG körperlich starke Abwehrspieler mit viel Erfahrung aus höheren Klassen. Es wird also nicht leichter. Mut macht, dass sich die Mannschaft bisher in jedem Spiel aus einer stabilen Defensive heraus steigern und aus kurzzeitigen Tiefs befreite. Wenn diese Tugend beibehalten wird, wird es auch wieder Punkte geben.