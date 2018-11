Gutach SG muss effektiver werden

Mit der Gegentorbilanz der letzten beiden Spiele kann das SG-Trainerduo Oliver Kronenwitter/ Martin Wöhrle prinzipiell zufrieden sein, es hakte allerdings am Angriffsspiel. Während sich das Team gegen Allensbach teilweise beim Herausspielen klarer Möglichkeiten schwer tat, gab es in Kenzingen Großchancen in ausreichender Menge, Pech und etwas Unvermögen verhinderten mehr Treffer. Mit mehr Effektivität vorne und einer weiterhin stabilen Defensive könnte es zum Heimsieg reichen, zumal Stammtorwart Claudius Baumann wieder mit dabei sein sollte.