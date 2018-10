Gutach SG jubelt: Im Derby gelingt endlich der erste Saisonsieg

Wie in der Vorwoche kamen die Gastgeber gut aus den Startlöchern und gingen mit 3:0 durch zwei Treffer von Lukas Glunk und Julian Brohammer in Führung, ehe Jan Holzmann nach fast sieben Minuten das erste Mal für die Gäste traf. Es entwickelte sich die erwartet enge Partie, in der sich vor allem die beiden Abwehrreihen, sowie die Schlussmänner Claudius Baumann bei der SG und Joel Erdrich beim TVS hervortun konnten. Nach 11 Minuten glich Jonas Herrmann per Strafwurf aus, zur Gästeführung sollte es aber an diesem Abend nicht reichen. Stattdessen kaufte die Heimmannschaft dem Südbadenliga-Absteiger in der zweiten Viertelstunde den Schneid ab und zeigte eine hoch konzentrierte Leistung.

Aus einer starken Defensive heraus nutzte man die Fehler der Gäste eiskalt aus und setzte sich bis zur Halbzeit auf 12:6 ab. In dieser Phase hatte die Kronenwitter-Sieben auch das zuletzt abhandengekommene Matchglück mit Ballgewinnen und Abprallern und konnten sich ein wichtiges Polster herauswerfen.

Die zweite Halbzeit offenbarte schnell, dass der Südbadenliga-Absteiger sich nicht so einfach geschlagen geben würde. Trainer Herr hatte seine Abwehr offensiver eingestellt, womit sich die SG-Angreifer zuerst sehr schwertaten. Nun waren es die Werfer des Heimteams, die nervös wurden und dem TVS die Bälle in die Hände spielten, was dieser ebenso konsequent zu nutzen wusste. Nach nur acht Minuten im zweiten Durchgang war der Vorsprung auf 14:12 dahingeschmolzen und den Hausherren drohte die Partie zu entgleiten. Das Trainergespann reagierte mit einer Auszeit, in der offenbar genau die richtigen Worte gefunden wurden.