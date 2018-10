Gutach SG Gutach/Wolfach holt sich hochverdienten Auswärtspunkt

Dennoch schienen die Worte von Oliver Kronenwitter angekommen zu sein. Die Defensive, welche sich schon im Verlauf der ersten Halbzeit berappelt hatte, stand weiterhin stabil und funktionierte im Zusammenspiel mit dem Torwart gut. Den Gastgebern fiel im Angriff nach dem zwischenzeitlich verletzungsbedingten Ausfall von Oliver Bührer nicht mehr viel ein. So konnte die SGGW das Spiel drehen und lag fortan immer mit einem Tor in Front. Elf Minuten vor Ende der Partie lagen die Gäste gar mit 21:18 vorne und schnupperten am Auswärtssieg. Wiederholtes Pech im Abschluss, insgesamt hatte die Spielgemeinschaft sicher gut ein Dutzend Chancen am gegnerischen Torwart oder Gehäuse liegen lassen, und zwei unnötige Zeitstrafen brachten die TB wieder ins Spiel.