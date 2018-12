Gutach "Schule ist eine Gemeinschaft"

Bürgermeister Eckert zeigte sich bei seiner Rede außerordentlich froh, dass die vakante Stelle der Schulleitung mit Rauber wieder besetzt ist und der Schulbetrieb in Gutach so problemlos weiterläuft. Er betonte den hohen Stellenwert der Bildungseinrichtung, die in Gutach ein Bindeglied zwischen Kindern, Erwachsenen, Lehrerin, Gemeinde und Vereinen ist. Er betonte, dass die Gemeinde alles daran setzen werde, dass Gutach als Schulstandort erhalten bleibt. "Gudrun Rauber geht ein ausgezeichneter pädagogischer Ruf voraus", sagte Eckert, der sich sicher ist, dass die Schulleiterin sich gut in der Gemeinde einleben werde.

Im Namen des Elternbeirats begrüßte Karla Wöhrle Rauber. Sie dankte dem gesamten Kollegium für den problemlosen Übergang zwischen den Schuljahren. Neben der Schulleiterin sind auch weitere neue Lehrer im Sommer zur Hasemannschule gekommen.

"Danke, dass Sie sich der Herausforderung der Schulleitung im ländlichen Raum stellen", richtete Simone Giesler als Vertreterin der Schulleitung Mittleres Kinzigtal an Rauber und betonte, dass sie mit der Hasemannschule eine tolle Einrichtung gewählt habe.

Rauber freute sich sehr über "die vielen herzlichen Worte" zur Begrüßung und bedankte sich für das Vertrauen, das alle in sie setzen. "An der Schule sind wir eine Gemeinschaft", sagte sie und betonte dabei, wie wichtig ihr die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen, Schülern, Eltern und darüber hinaus auch mit der Gemeinde, den Vereinen und Kirchen in Gutach ist. Sie freut sich auf die neue Herausforderung und plädierte für eine offene, lebendige und leistungsstarke Schule.

Unter den Rednern begrüßten auch Pfarrer Christoph Nobs seitens der Kirchen und Katrin Knapp vom örtlichen Personalrat die Schulleiterin.