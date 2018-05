Gutach Scherzinger bringt "frischen Wind"

Gutach. Zahlreiche Besucher waren am Mittwochabend zur Vernissage gekommen, um sich die gefragten Werke des Designers und Künstlers anzuschauen.

"Ihre Kunst ist am Puls der Zeit und bringt frischen Wind in die Szene", entbot Bürgermeister Siegfried Eckert einen Willkommensgruß. Scherzinger dankte und meinte, er sei bekanntermaßen kein großer Redner, sondern ein "Macher". Nach wenigen Worten erklärte er das Buffet für eröffnet.

"Fragen aller Art beantworte ich gerne am Objekt", bot der Künstler den Gästen an. Die waren allerdings zunächst damit beschäftigt, die großformatigen Trachtenmotive auf Glas, Altholz oder Leinwand in Augenschein zu nehmen.