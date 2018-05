Gutach Scherzinger bezieht das "Rössle"

Gutach. Hinzu kommen Glastüren mit Gravuren. "Damit ist der Laden schon recht voll", sagt der Künstler im Gespräch mit dem Schwabo.

Bekannt wurde Scherzinger vor allem durch seine Fotografien von modern geschminkten Models in alten Trachten. Diese komplett neue Betrachtungsweise zeichnet den Künstler aus. Anfangs hat das nicht allen gefallen, vor allem Traditionalisten taten sich mit seiner Sicht schwer. Im "Rössle" wird es etwas Neues von ihm, ein "Bollenhutwerk", wie er sagt, zu bewundern geben.

Warum ausgerechnet Gutach? "Ich suche für meine Unternehmungen immer unkonventionelle Sachen und als ich durch das Gutachtal gefahren bin, ist mir das ›Rössle‹ sofort aufgefallen", so Scherzinger, der häufig im Kinzigtal unterwegs. "Ich habe schon seit einiger Zeit eine alte Wirtschaft an einer Landstraße gesucht", erzählt der Künstler. Die Kombination von Alt und Neu reize ihn. Das ist auch in seinem Laden in Lenzkirch zu sehen, den er im Mai eröffnet hat. Dort stehen seine modernen Werke im Kontrast zu alten Schnitzereien. "Ich brauche ein Alleinstellungsmerkmal." erklärt er. "Eine ›Pop-Art-Gallery‹ hatte ich schon länger auf dem Schirm", erklärt Scherzinger.