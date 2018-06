Gutach Rund um das Dorfleben

Das Dorfleben in Baden-Württemberg ist Thema der Heuboden-Akademie am 3. Juni. Vom Alltag auf dem Land in früherer Zeit erzählt eine Filmreihe beim SWR. Einige dieser Geschichten hat Felicitas Wehnert aus Nürtingen, langjährige Leiterin der Fernsehredaktion Landeskultur und Feature, zu einem Buch zusammengefasst. Vor allem die Geschichten aus dem Schwarzwald stellt sie im Rahmen der Heuboden-Akademie in einem Bildervortrag vor. Unter anderem berichtet sie dabei von Olympiasieger Georg Thoma, der schon als kleiner Junge für die Ziegen auf dem Hof verantwortlich war, und von den Bäuerinnen, die in den 1950er-Jahren ihre Zimmer für die ersten Schwarzwaldtouristen aus dem Ruhrgebiet räumten.

Motto "Alte Schule"

Passend dazu reisen auch die kleinen Museumsgäste beim Pfingstferienprogramm in die Vergangenheit. Unter dem Motto "Alte Schule" lernen sie den Schulalltag in früheren Zeiten kennen – natürlich aber ohne Rohrstock und Tatzen.

Altes Handwerk im Original rundet das Wochenende ab. Samstags ist von 11 bis 17 Uhr die Spinnerin zu Gast, sonntags geben die Strohschuhmacher Einblick in ihre traditionelle Arbeit. An beiden Tagen lässt sich der Korbflechter über die Schulter schauen.

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach ist bis 4. November täglich von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr), im August täglich von 9 bis 19 Uhr (letzter Einlass 18 Uhr) geöffnet. Freie Führung für Einzelbesucher findentäglich um 14.30 Uhr, im August zusätzlich um 11.30 Uhr statt.

Weitere Informationen: www.vogtsbauernhof.de