Gutach Rosige Aussichten im Kurpark

Gutach. Eckert bezog sich auf einen gemeinsamen Ausflug mit den Landfrauen in das Rosendorf Nöggenschwiel. Dabei entstand die Idee, den Gutacher Kurpark in einen Rosengarten zu verwandeln. Bei der abschließenden Einkehr nach dem Ausflug gewannen die Pläne schnell an Dynamik und der Bürgermeister dachte anscheinend an das Gutacher Budget.

Damit das Unternehmen "Rosengarten" ein klares Konzept bekommt, lud Peter Hagmeyer vom Obst- und Gartenbauverein den Offenburger Rosen-Experten Thomas Bauknecht ein. Er sprach bei seinem Vortrag im Gutacher Gasthaus Krone über Rosensorten, ihre Pflege und Eignung für das Klima im Kinzigtal.

Er stellte zunächst die beiden weltweit wichtigsten Firmen für Rosenzucht, Kordes und Noack, sowie besonders beliebte oder widerstandfähige Sorten vor. Er empfahl den rund 30 Zuhörern, sich an ADR-Rosen zu halten. Der "ADR-Test" sei die härteste Rosen-Prüfung der Welt, nur 182 Sorten seien zur Zeit anerkannt. Die geprüften Blumen müssten sich drei Jahre lang ohne Pflanzenschutz bewähren und ihre Widerstandsfähigkeit besonders gegen Pilzkrankheiten beweisen.