Gutach Regional schmeckt

Gutach (red/ng). Rund um das Dorfleben in früherer Zeit dreht sich das Programm im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach am ersten Juniwochenende. Der Landfrauentag am morgigen Samstag, 2. Juni, und die Heuboden-Akademie "Dorfleben in Baden-Württemberg" am Sonntag, 3. Juni, laden zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein.