Gutach Rasend schnell sind die Ferien vorbei

Gutach. Ausflüge in den Wald unternehmen, auf Pferden reiten, Inline-Skaten oder Sockentiere nähen. Die jungen Gutacher haben das Ferienprogramm der Gemeinde gut angenommen, berichtet Organisatorin Sonja Heizmann von der Tourist-Information auf Anfrage des Schwabo. Indianertage: Gegen Ende der "Großen Ferien" fand beispielsweise das dreitägige Indianerlager mit Barbara Schulte beim Landhaus Nickel im Sulzbach statt. Sieben mutige "Indianer" stellten sich dabei der Herausforderung, ein neues Lager in der "Prärie" aufzubauen. Nach dem morgendlichen Begrüßungsritual am Feuer bastelten die Kinder Stirnbänder und errichteten aus Ästen und fleißig bemalter "Büffelhaut" ein großes Tipi, das sie schmückten und bewohnten Auch einen Totempfahl zum Schutz des Lagerplatzes gab es.

Die jungen Indianer gingen auch auf die Jagd, sammelten Beeren, übten den Umgang mit Pfeil und Bogen und kochten gemeinsam. "Natürlich durfte auch ein Besuch beim großen ›Häuptling‹ des Dorfes nicht im Programm fehlen. Bürgermeister Siegfried Eckert freute sich sehr, den kleinen Indianerstamm in seinem ›Wigwam‹ begrüßen zu dürfen", heißt es. Angebote: Zu den Aktionen gehörten unter anderem "Naturseifen Basteln und Seifen einfilzen" mit Anita Bruder und "Sockentiere nähen" mit Katrin Karrle und Rita Zajonc von den Hobbykünstler Gutach. Förster Frank Werstein und die Freiwillige Feuerwehr boten Waldwasserspiele an. Sigrun Wöhrle lud auf den Bachbauernhof zu "Rund ums Pferd" ein.

Gabi Billharz vom Akkordeon-Orchester Gutach bastelte mit den Kindern Perlenschmuck und die Freiwillige Feuerwehr organisierte für die jungen Gutacher einen Tag in und um ihr Gerätehaus. Förster Werstein, der TuS Gutach und die Landfrauen luden gemeinsam zu den Waldjugendspielen auf dem Blumbauernhof ein.