Gutach Publikum erlebt "Magische Momente"

Royalen Besuch galt es nach der Pause zu begrüßen, enterte doch Naoto, der "König des Jojo-Spiels" die Gutacher Kunstbühne. Mit irrwitzigen, rasend schnellen Bewegungen, dazu schier mit seinen Jojos verwachsen, wirbelte der japanische Artist über die Bühne. Man konnte verstehen warum Metzler den zweifachen Jojo-Weltmeister als i-Tüpfelchen für die zehnte Auflage der "Magischen Momente" gebucht hatte.

Als Zeuge dieser Galavorstellung tauschte "Herr Kasimir" tief beeindruckt den Jonglage- mit dem Musikinstrumente-Koffer und leitete mit einem mit beiden Nasenlöchern gespielten Blockflötenduett über zum musikalischen Finale der Show.

Hardrock-Wölfe im Klassik-Schafspelz sorgen für fulminanten Schluss

Die Schweizer "Mozart Heroes" Chris Krebs und Phil Seeholzer erwiesen dabei als Hardrock-Wölfe im klassischen Schafspelz, schmeichelten sie sich doch mit Vivaldis "Vier Jahreszeiten" und Mozarts Symphonie Nr. 40 beim Gutacher Publikum ein. Über die Stationen "Ghostbusters", Michael Jackson und Hits von Ed Sheeran sowie Avicii endeten sie schließlich in einem opulenten Metallica- und AC/DC-Medley. "Enter Sandman", "Thunderstruck", "Back in Black", "Highway to Hell" und als Zugabe "Paradise City" – noch eine weitere Zugabe mehr und Cellist Chris hätte seinem schon arg zerfaserten Bogen neues Hengsthaar aufziehen müssen. Nur wenige Bands dürften bis dato die ehrwürdige Gutacher Festhalle so zum Beben gebracht haben.

Nach dem Schlusslied "Time to say goodbye", für das Susanne Nopper im roten Kleid noch einmal auf die Bühne kam, verabschiedete sich Conferencier Alfred Metzler von seinem treuen Publikum. Die zehnte Gutacher Kunstbühne sollte auch seine letzte gewesen sein. Den "Magischen Momenten" werden 2019 einige Veränderungen ins Haus stehen, entgegnete Bürgermeister Siegfried Eckert auf die ersten Nachfragen unmittelbar nach dem Ende der Gala. Den Kulturfreunden ist zu wünschen, dass der angestammte Termin in der ersten Oktoberwoche auch weiterhin im Gutacher Kulturkalender bleiben wird.