Gutach "Projekt mit ganz eigener Atmosphäre"

1995 habe es viele Absagen von den Teilnehmern gegeben, erzält Bärmann. Es wurde klar, dass es an den Feierlichkeiten zum Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs lag. Viele Chöre seien zu Konzerten in der ganzen Welt eingeladen worden. Die Organisatoren versuchten es 1996 wieder und es folgten viele erfolgreiche Jahre.

"Wir haben nie eine Homepage gehabt oder Werbung gemacht", sagt Bärmann. Die Sänger wirkten als Multiplikatoren, darum war das Projekt ausgelastet. Die Organisation des Projekts ist sehr arbeitsintensiv. Noten werden besorgt, Einladungen verschickt und vieles mehr. "Wir sind zu viert im Organisationsteam und im Küchenteam mit meiner Frau sind 14 Personen", sagt der Gutacher.

"Zu Beginn haben wir uns auf zeitgenössische Komponisten konzentriert, das war spannend. Dann haben wir gemerkt, dass die Zuhörer etwas anderes hören möchten und haben beispielsweise Bach, Brahms und Mendelssohn Bartholdy in das Programm aufgenommen", erklärt Bärmann. Esser habe allein die künstlerische Leitung, so kann er sich ganz auf die musikalische Seite konzentrieren. Er ist regelmäßig für die Vorbereitungen über die Fasnachtstage in Gutach. Durch seine guten Kontakte zum WDR-Rundfunkorchester war es möglich, für die Aufführungen größerer Werke bis zu 30 hochqualifizierte Musiker zu gewinnen.

Völlig neue Wege

Zur Chorakademie im Jahr 2008 beispielsweise beschritt Esser völlig neue Wege, indem zwei kompositorisch völlig unterschiedliche Vertonungen des "Magnificat" einander gegenübergestellt wurden. Neben dem bekannten von Bach für Soli, Chor und Orchester wurde die Vertonung von Christoph Schönherr für Soli, Chor und Jazzensemble aufgeführt. Dafür wurden ein Kammerorchester und eine Big Band gebraucht

Auch wenn die Musiker auf ihre Gage verzichteten und nur für Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten gesorgt werden musste, konnte das Projekt nur mit Sponsoring weitergeführt werden und so wurde der Verein Chorakademie Gutach gegründet.

Ein weiterer Höhepunkt war die Aufführung des Requiems von Mozart mit dem Opernsänger Kurt Moll. "Er hat an der Met und in Salzburg gesungen. Und bei uns in Gutach ...", sagt Bärmann etwas stolz.

"Wir hatten eine schöne Zeit und haben viele liebe Menschen kennengelernt. Es herrschte immer eine eigene, von Harmonie geprägte Atmosphäre bei der Akademie", erinnert sich der Gutacher. Doch schon seit der 20. Chorakademie stand fest, dass nur bis zur 25. wie gewohnt weitergemacht wird.

"Johannes Esser wird 72 oder 73 Jahre alt und wir beide gehen auf die 70 zu", so Bärmann. Es sei Zeit, aufzuhören. Auch der Vorsitzende des Vereins der Chorakademie, Ansgar Barth, wird aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung stehen.

"Es ist schwierig, eine neue künstlerische Leitung zu finden, aber Gespräche laufen", informiert er. Auch die Organisation müsse ein anderer übernehmen. Das müsse ja nicht unbedingt jemand aus dem Raum Gutach sein.

"Es wäre gut, wenn der Verein erhalten bliebe, er wäre eine Basis für musikalische Aktivitäten. Ich bin bereit, vor Ort zu unterstützen", stellt er klar.

Eine Lösung für den Verein wäre die künftige Arbeit nicht nur für die Chorakademie, sondern für kulturelle Veranstaltungen wie beispielsweise Chor-, Orchester- und Orgelkonzerte. Der Verein wäre Veranstalter und würde kulturelle Aktivitäten jeweils Vorort organisieren.

Zum Jubiläum wird es ein "Wandelkonzert" geben. Es beginnt um 19 Uhr mit dem kirchlichen Teil in der Gutacher Peterskirche, danach folgt der weltliche Teil in der Festhalle, die Besucher müssen also "wandeln".

Die Hauptversammlung des Vereins der Chorakademie wird am Freitag, 1. Juni, ab 13 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Gutach stattfinden. Dabei wird über die Zukunft des Vereins entschieden.