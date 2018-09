Gutach PPM Aberle feiert 90. Geburtstag

Die Anfänge: Die Ursprünge des Unternehmens, das 1928 von Karl Aberle gegründet wurde, liegen in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Der gebürtige Gutacher Christian Aberle eröffnete dort eine Fabrik, die Stanzteile fertigte. Das Gründungsjahr ist unbekannt. Die Produktion lief so gut, dass Christian Aberle 1898 in Gutach eine alte Mühle – im Volksmund als "Schellenmühle" bekannt – kaufte, die er zu einer Fabrik ausbaute. In dieser Zweigniederlassung stellte das Unternehmen Glockenschalen, Glocken aller Art, Uhren, Spielwaren- und Telefonteile hergestellt. 1927 musste die Firma jedoch schließen, da sie nicht mehr zahlungsfähig war. Die Gründung: Christian Aberles Sohn Karl begann 1928 im Hinterraum des damaligen Wohnhauses der Familie Aberle mit der Fertigung von Kegel- und Zylinderstiften. Das war die Geburtsstunde der Firma Aberle. Zwischenzeitlich bezog Karl Aberle das neue Einfamilienhaus mit angeschlossener Werkstatt im Gutacher Neudorf. Mit gerade einmal einem Angestellten und zwei Frauen, die halbtags arbeiteten, produzierte das junge Unternehmen Kegel- und Zylinderstifte. Umbruch und Neuanfang: Nachdem Karl Aberle 1936 starb, setzte zunächst eine Erbengemeinschaft seine Arbeit fort. Über die Zeit des Nationalsozialismus ist wenig bekannt.

Nach dem Zweiten Weltkriegs Krieg (1945) kam es auch Gutach – wie überall in der französischen Besatzungszone – zur Demontage, also dem Abbau und Abtransport, von Industrieanlagen. Die Firma Aberle stand ohne Maschinen dar, bis Karl Aberles Nichte Anita und ihr Ehemann Erich Kopp das Unternehmen 1950 praktisch aus dem Nichts wieder aufbauten.

Die Zeit des Wirtschaftswunders brach auch in der Bollenhutgemeinde Gutach an. Kopps erwarben – zunächst noch mit geliehenem Geld – die ersten Revolver- und Langdrehmaschinen. Nach und nach erwirtschafteten sie sich ein Kapital. Das Familienunternehmen konzentrierte sich auf die Produktion von Drehteilen für die Uhrenindustrie, Feinwerkstechnik und Elektrotechnik.

In den 60er-Jahren öffnete sich für die Firma Aberle eine neue Tür: Mit dem Herstellen von Drehteilen nach Zeichnung aus verschiedenen Werkstoffen wie Messing fasste, belieferte das Gutacher Unternehmen auch Automobilzulieferer-Industrie – die bis heute der stärkste Partner von PPM Aberle ist.

