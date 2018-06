Gutach Packendes Finale auf der "Herdplatte"

In einer fairen, aber doch hart umkämpften Partie siegte am Ende die "Gelbe Gießkanne" mit 9:8 und nahm den Pokal aus den Händen von Sponsor Joachim Schondelmaier zum ersten Mal mit nach Hause. Bei den Schülern A gab es mit acht Mannschaften erstmals auch ein Finale. Hier setzte sich das Team "Zeitverschwendung" gegen "Mein persönlicher Favorit" durch. Bei den Schülern B heißt der neue Dorfmeister "No Name".