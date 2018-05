Gutach "Nur auf Glasfaser setzen"

Breitband-Ausbau entscheiden

Für die Industrie ist der Breitband-Ausbau entscheidend, so Wöhrle. "2011 hatten wir das schon auf unserer Agenda und was ist passiert?" Ohne Förderungen könne die Gemeinde die Investitionen nicht stemmen. "Es ist deprimierend, wie es aussieht auf dem Land", urteilt er. Ein Problem sei auch die EU-weite Ausschreibung bei der Suche nach einem Netzbetreiber. "Die Telekom baut die Sahnestücke aus", so Wöhrle. Er ist außerdem der Meinung, dass nur noch auf Glasfaser gesetzt werden sollte.

Wöhrle bedauert, dass das Landessanierungsprogramm Ende des Jahres ausläuft und hofft auf ein neues Sanierungsprogramm für die kommenden Jahre. "Das Programm hat beispielsweise den Rathausumbau, Kurpark, und viele neue Dächer möglich gemacht. Die Aufträge sind an private Firmen gegangen", begründet er. Da bleibe das Geld im Ort.

Ortsumfahrung ist und bleibt Thema

Die Ortsumfahrung ist für ihn immer noch ein wichtiges Thema. Er hofft, dass die Belastung durch die B 33 weniger wird, wenn Lastwagen demnächst Maut auf den Bundesstraßen zahlen müssen. "Vielleicht bleiben dann einige Lastwagen auf der Autobahn", hofft er.

Dass Land und Bahn sich in Bezug auf den Bahnübergang an der B 33 seit Jahren nicht einig sind, verärgert ihn. "Wir können und müssen das immer wieder neu ansprechen", so der Vorsitzende des Ortsvereins.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe zu erhalten, wird Wöhrles Ansicht nach immer schwieriger. "Manche Bauern müssen ein zweites Standbein haben, denn nur mit Vieh und Wald können sie ihre Familien nicht mehr ernähren. "Damit Lebensqualität erhalten bleibt und der Wald nicht ins Dorf hinunter wächst, sind weiterhin Förderprogramme nötig, die zum Teil auch abzurufen sind". Für die Lebensqualität in Gutach sei auch der Kindergarten wichtig, gleichzeitig ist er der größte Kostenfaktor der Gemeinde. Eine Forderung der SPD seien kostenfreie Kindergartenplätze. Acht Kinder aus Gutach gehen nach seiner Mitteilung nach Hausach in den Kindergarten, in Gutach fehle es mittlerweile an Platz für die Kindergarten-Kinder. Die Gemeinde profitiere vom Fremdenverkehr, dessen Weiterentwicklung wichtig sei, so der Vorsitzende. Dazu gehöre auch eine funktionierende Gastronomie. Begrüßenswert sei es, dass der "Löwen" wieder geöffnet habe, andererseits schließe die "Linde" Ende September. Eine Fortführung des Betriebs sei wichtig.

Ganz klar gibt Wöhrle zum Abschluss des Gesprächs zu bedenken, dass nicht alles Wünschenswerte auch realisierbar ist. "Wir können nur das tun, was von Zuschüssen und vom Haushalt her möglich ist."

Gerhard Wöhrle ist seit 1970 in der Freiwilligen Feuerwehr in Gutach und schon seit 2005 Ehrenmitglied. Sehr engagiert ist er im TuS Gutach, 2017 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Er trainiert die männliche E-Jugend im Handball, ist Schiedsrichter im Bezirk Offenburg – Schwarzwald und Sekretär in der 3. Liga "Süd" im Handball. Sehr wichtig ist ihm seine Familie mit seinen drei Kindern und den drei Enkeln. Im September kommt das vierte Enkelkind.