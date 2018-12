Gutach Musiker bereiten einen Hörgenuss

Dass die Hornberger Musiker einen durchaus passablen Chor für gregorianischen Gesang abgeben, bewiesen sie bei Jacob de Haans "Jubilate". Musikalisch überzeugend wurde die Geschichte irischer und schottischer Mönche vorgetragen, welche die erste Holzkirche bauten, von dramatischen und historischen Ereignissen, aber auch von einer aufblühenden Kirchengemeinde erzählt. Wie im Jahr 2011 bereicherten Hammerschläge auf Glockenstäbe und das eingespielte Läuten von Kirchenglocken das Klangvolumen im Orchester und füllten die St.-Johannes- Kirche bis in den letzten Winkel. Nach diesem ausgezeichneten Vortrag nicht zu klatschen, fiel besonders schwer.

Das Hallelujah von Leonard Cohen wurde zu einem ebenso schönen vorweihnachtlichen Hör-Geschenk am Vorabend des dritten Advents, wie die musikalische Schlittenfahrt von Leroy Anderson. Mit den Weihnachtsliedern aus den Bergen von Alfred Bösendorfer klang das "Best of"-Konzert aus. Dirigent und Musiker freuten sich über den Applaus.

Nach der Zugabe von klassischen Weihnachtsliedern und weiterem Beifall war endgültig Schluss. Schade war am Ende eigentlich nur, dass sich nicht sehr viel mehr Zuhörer auf den Weg in die St.-Johannes-Kirche gemacht hatten. Die Stadtkapelle hätte es mit ihrem ausgezeichneten Programm verdient gehabt.

"Es ist das 16. festliche Konzert mit Walter Böcherer als Stadtmusikdirektor und sein letztes als Dirigent in diesem Rahmen", betonte Bürgermeister Siegfried Scheffold in seiner Begrüßung. "Es sind die schönsten und beliebtesten Musikstücke ausgewählt worden, ein einmaliger Konzertgenuss bei freiem Eintritt." Deshalb wurde um Spenden zugunsten beider Hornberger Kindergärten gebeten. Ein herzliches "Vergelt’s Gott" gab es von Pfarrer Christoph Nobs: "So gute Gregorianik ist in dieser Kirche schon lange nicht mehr gesungen worden." Er lud die Musiker damit augenzwinkernd als Chor ein.