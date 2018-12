Gutach Musikalischer Spaziergang gelingt

Im zweiten Stück reiste die Kapelle einige tausend Kilometer den chinesischen Yangtze-Fluss hinab. In den Pfingstferien durften mit Anna-Lydia Oehler und Tim Ecker zwei Gutacher Trachtenträger auf Einladung der Tourismusmesse CMT Baden-Württemberg im Reich der Mitte vertreten. Zum Jahreskonzert brachte Oehler an der Querflöte jetzt ihre Erinnerungen mit in das Konzert ein.

Eindrucksvolle Landschaften, prachtvolle Paläste und das chinesische Landleben wurden mit Trommeln, Schellen und den "chinesischen" Klarinetten authentisch ins Bild gesetzt. Auf den letzten Kilometern seiner langen Reise lässt Komponist Willi März den Yangtze von Ausflugsbooten befahren. Ser Wind trägt die Melodie der Menschen fort. Mit schnellen Wechseln der Dämpfer ahmten die Trompeten diesen Effekt wunderbar nach.

Moderator Mike Lauble legt wahren "Kostümmarathon" hin

Mit der Polka "Gruß an Kladno" und dem Marsch "Allgäuland" widmete sich das Orchester im Mittelteil ihrem "Alltagsgeschäft" und imitierte phonetisch Schuhplattler. Schnalzer und Pfiffe taten das ihrige, um den Funken aufs Publikum überspringen zu lassen.

Vom Allgäu ging die Reise weiter an den Lago Maggiore. Die unterschiedliche Natur der drei Inseln atmosphärisch zu transportieren ist große Kunst, was der Kapelle vor allem für die schwermütige Isola Madre im Mittelteil großartig gelang. Nahmen sich doch alle Register dynamisch so weit zurück, dass die Bassklarinette in jeder Phase klar zu vernehmen war.

Und auch für Enio Morricones Musik zum Terence-Hill-Klassiker "Mein Name ist Nobody" changierte die Kapelle zwischen Elegie und übersprühender Lebensfreude. Unter den wachsamen blauen Augen von Hill auf der Großbildleinwand hatten die beiden Querflötistinnen ihren Glanzauftritt des Abends.

Für die Ansage des Finales "Lord Tullamore" hatte sich Moderator Mike Lauble nach einem wahren ›Kostümmarathon" zwischen Friesennerz und Italien-Urlauber eine Whisky-Verkostung auf der Bühne redlich verdient. Im schwersten Stück des Konzerts passte dann vom von den Schlagzeugern und Bässen ausgelegten Klangteppich bis zu den mutigen Soli wirklich alles. Die Musiker zahlten ihrem Dirigenten Blum das in sie gesetzte Vertrauen Takt für Takt zurück.

Das Publikum sparte nicht am Applaus und entließ die Trachtenkapelle erst nach den beiden Zugaben "Havana" und der Sakvicka-Polka, passend zum Konzert-Motto noch einmal Stadt (Prag), Land (Kuba) und Fluss (Moldau).