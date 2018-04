Gutach Museumsgäste als Archäologen unterwegs

"Was Scherben erzählen" lautet der Titel der Heuboden-Akademie am Sonntag, 29. April, um 11 Uhr. Archäologin Doris Schuller aus Reutlingen erläutert in ihrem Vortrag Methoden, Ziele und Chancen der modernen Archäologie. Dabei geht sie auch beispielhaft auf Funde in Wildberg ein, die Rückschlüsse auf die Geschichte des Schlössles von Effringen geben. Passend dazu dürfen sich die kleinen Museumsgäste von 11 bis 16 Uhr selbst als Archäologen versuchen. Im Rahmen der Offenen Werkstatt für Familien steht ein Grabungsfeld bereit, das nach Lust und Laune erforscht werden kann.

Am Dienstag, 1. Mai, dreht sich alles um das neue, zwei Hektar große Museumsgelände, das 2018 eröffnet wurde. Um 11 Uhr lädt der technische Leiter Horst Biegert zur Sonderführung "Neues von der Baustelle Heimat" ein. Beim Rundgang berichtet er von den notwendigen Arbeiten zur Flächenerschließung und von der Versetzung des Schlössles von Effringen. Darüber hinaus wirft er einen Blick in die Zukunft und stellt die weiteren Geländeplanungen vor. Bei der Offenen Werkstatt für Familien sind alle kleinen und großen Architekten gefragt. Mit Unterstützung des museumspädagogischen Teams können die Kinder von 11 bis 16 Uhr ein Häuschen aus Lehm bauen.