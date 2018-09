Gutach Motivationsschub geholt

Am nächsten Samstag treten beim 1. German Masters im württembergischen Wendlingen, neben dem Zweier Nattmann / Wurth, auch das Gutacher RSV-Duo Lisa Schwendemann und Dénes Füssel in der offenen Klasse an. Zum 2. German Masters geht es nach Rösrath bei Köln und zum dritten Wettkampf nach Märkisch Buchholz südlich von Berlin.