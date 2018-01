Gutach Mit vollem Tempo in die Kurve

Gutach (red/klu). Raus aus dem Porsche, rauf in den Bob und dann mit Highspeed durch Kurven, Kreisel, Tunnel und Jumps über einen Kilometer bergab: Der mehrfache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl führt laut einer Pressemitteilung die Schwarzwald Winter-Challenge an, die nach Angaben des Organisators Dominic Müller die Sommerrodelbahn in Gutach als Etappe in die Rundfahrt integriert hat. Der Aufenthalt Röhrls auf der Bahn wird nicht viel länger als ein Boxenstopp sein, denn alle Fahrer der insgesamt 40 teilnehmenden Oldtimer müssen die flotte Fahrt auf der Sommerrodelbahn Gutach nacheinander meistern. Ob sie mit Röhrls Tempo mithalten können, ist fraglich, aber Spaß macht es allen garantiert.