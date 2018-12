Gutach Mit kleiner Werkstatt fängt es an

Gutach. Dank des Engagements aller FHB-Mitarbeiter wird das laufende Geschäftsjahr mit einem deutlichen Umsatzzuwachs abschließen. Die Geschäftsführer Anja Blum und Thomas Albrecht sind sich zudem sicher, dass die Weichen für eine positive Zukunft gestellt sind.

2018 präsentiert sich FHB als solider Mittelständler mit Kernkompetenz in der Produktion kundenspezifischer Präzisionsteile aus allen drehbaren Materialien.

Gegründet wurde das Unternehmen 1948 von Hermann Blum senior in einer kleinen Werkstatt am Wohnhaus in Gutach-Ortsmitte. 1972, nach dem frühen Tod seines Vaters, übernahm Hermann Blum junior den Betrieb. Seinerzeit wurden Kegelstifte (Normteile) auf konventionellen Maschinen gefertigt. Der erste Mitarbeiter des Familienunternehmens, Fredo Reinert aus Gutach, mittlerweile im Ruhestand, wurde eingestellt.