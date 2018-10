Gutach Meud brilliert bei ihrem Debüt

Einige der glänzenden Pokale, die für die ersten Platzierungen in der Schülerkategorie verliehen wurden, blieben im Gutachtal. Die älteren Kunstradsportler erhielten jeweils eine hochwertige Sportlerpackung Müsli.

Bei nasskaltem Wetter außerhalb der Liebich-Sporthalle herrschte drinnen reger Besucherandrang. Auf den beiden Fahrfläche starteten ein paar junge RSVlerinnen zum erst Mal bei einem Wettbewerb, was mit familiärem Rückhalt von der Tribüne aus am Besten klappte. Deshalb war die Freude bei den Gutachern groß, als am Ende bei der Verleihung die beiden neuen, gestifteten mundgeblasenen Wanderpokale aus Glas im Gutachtal blieben. Stolz waren die jungen Sportlerinnen und Sportler über den Schülerpokal, den sie für die Summe der fünf besten Schüler-Ergebnisse (317,18) erhielten. Den großen Wanderpokal gewann der RSV Gutach für die sieben höchsten Wertungen in allen Disziplinen (663,07).

Schon zum zweiten Mal gewann das junge Kunstradtalent Leonie Moser den Rotary-Pokal, der für die Wertung mit dem geringsten prozentualen Punktabzug in der U11-Schülerkategorie vergeben wurde. Von den 46,50 aufgestellten Punkten fuhr sie 45,15 Punkte heraus, was auch eine neue persönliche Bestleistung bedeutete. Nele Schillinger (38,82) startete ebenfalls in dieser Altersklasse. Sie zeigte neue Übungen und präsentierte diese schön und konzentriert. Jennifer Dietz (30,13) setzte ihre Kür nach einem unglücklichen Sturz tapfer fort. Sofia Meud (22,16) zeigte bei ihrem ersten Wettkampf zu Beginn den schwierigen Sattellenkerstand. Nicole Marczak (21,88) war ebenfalls zum ersten Mal dabei und bewährte sich fabelhaft. Lea Oehler (25,31) startete bei den D-Schülerinnen gleich prima und durfte einen Pokal für den zweiten Platz mit nach Hause nehmen.