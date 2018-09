Gutach Meilenstein der Geschichte

Gutach. Ergänzt wird das Tagesprogramm mit einem Familienmitmachprogramm und Handwerksvorführungen. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Badischen Verfassung richtet Ralf Bernd Herden aus Bad Rippoldsau-Schapbach sein Augenmerk im Rahmen der Heuboden-Akademie auf diesen Meilenstein der deutschen Demokratie.

Gesellschaftliche Folgen

In seinem Vortrag "Die erste Badische Verfassung" stellt der Jurist und Historiker um 11 Uhr die von Karl Friedrich Nebenius erarbeitete Verfassung des Großherzogtums Baden vor, die am 22. August 1818 von Großherzog Carl unterzeichnet wurde und somit in Kraft trat. Dabei geht er auf die Vorgeschichte und die Rahmenbedingungen der Verfassungsgebung ein und schildert die gesellschaftlichen Folgen der Einführung einer der damals freiheitlichsten Verfassungen im Deutschen Bund.