Gutach Lob an die Schönheit der Region

Auch durch die Werke von Liebich, Hasemann und den anderen Künstlern der Gutacher Malerkolonie, reproduziert und verbreitet als Postkarten oder Werbemotive, habe sich das heutige Image des Schwarzwalds entwickelt.

Bürgermeister Siegfried Eckert rezitierte in seinem Grußwort aus den persönlichen Notizen von Liebich, die sein Ankommen in Gutach in den frühen Morgenstunden des Jahres 1891 beschreiben. "Die aktuelle Ausstellung zeigt lediglich einen Querschnitt seines Schaffens, Einiges davon wurden noch nie öffentlich gezeigt", so Eckert. Der Künstler habe einen unschätzbaren Fundus hinterlassen und wer die Werke betrachte, betrete eine andere Welt.

Die Laudatio hielt der Ehrenvorsitzende des Kunstvereins Hasemann-Liebich, Ansgar Barth. Mit seinem Schaffen habe Liebich der Gemeinde Gutach und dem Schwarzwald ein großartiges, aber auch verpflichtendes Erbe hinterlassen. Es sei dem Künstler gelungen, den einmaligen Dreiklang von Natur, Mensch und Kultur zu empfinden und in seinen vielfältigen Darstellungen festzuhalten. "Seine Bilder zeigen außerdem, was sich in den letzten 100 Jahren gewandelt hat und sind sowohl künstlerischer Schatz als auch historische Quelle", stellte Barth fest.

Vorzugsweise Landschaften im Wechsel der Jahreszeiten

Nach einem Einblick in die Biografie Liebichs ging der Ehrenvorsitzende auf die schöpferische Vielseitigkeit des Künstlers ein. Er malte vorzugsweise Landschaften und vertiefte sich in seinen Werken in den Wechsel der Jahreszeiten.

Doch der Künstler war auch ein gefragter Illustrator, der allein für die Bücher des Haslacher Schriftstellers Heinrich Hansjakob um die 600 Zeichnungen fertigte. Liebichs Illustrationen waren laut Barth wegen ihrer dokumentarischen Exaktheit und ihrer poetischen Kraft gesucht und wurden im In- und Ausland publiziert. Hauptsächlich für den Broterwerb wirkte der Künstler als Werbegrafiker und erhielt unter anderem Aufträge vom Schwarzwälder Boten und den Junghans-Werken in Schramberg.

Zeitzeugnis ist laut Barth auch der von der Gemeinde Gutach Anfang der 30er-Jahre gegebene Auftrag, für Reichspräsident Paul von Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler Ehrenbürgerbriefe zu gestalten.

"Für damalige Zeiten ist Liebich bei seinen Studienreisen weit herumgekommen", stellte Barth fest. Der Künstler bereiste unter anderem Skandinavien bis hoch nach Lappland, Italien und Siebenbürgen. Liebich starb im Dezember 1937 in Gutach. "In der Gemeinde lebt sein Name weiter, sichtbar in dem vielbeachteten Gefallenendenkmal mit der trauernden Frau in Tracht und erlebbar mit seinen Nachkommen, die zum Teil hier leben", schloss Barth seine Betrachtungen ab.

Die Curt-Liebich-Gedächtnisausstellung wird bis Mittwoch, 30. Januar 2019, zu sehen sein. Begleitend zur Retrospektive würdigt der Kunstverein den 150. Geburtstag Liebichs mit einem Buch. Autor ist der Ehrenvorsitzende des Vereins und Heimatforscher Ansgar Barth. Der Band, der im "Drey-Verlag" erscheint, wird am Freitag, 7. Dezember, ab 19 Uhr im Museum präsentiert.