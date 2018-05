Gutach "Kunst ist, mit sich selbst im Gespräch sein"

"Fundsachen" sind wichtig

"Fundsachen" seien für ihn immer wichtig gewesen. Er habe in Gutach alte Postkarten gefunden. Der "Lebensplanet" sei aus der Bitte seiner Frau, Anke Siebert, entstanden, ein persönliches Bild für sie alleine zu schaffen. "Aber das ging gar nicht", bekannte der Künstler. Dann kam er auf die Idee mit dem Globus. "Ein Globus – das ist für mich die Magie meiner Kindheit. Mit dem Globus verbinden wir die Sehnsucht aus Kindertagen". Heute hätten Globen ausgedient, eineerra incgonita" gebe es nicht mehr. Also bliebe – statt der Reise in der äußeren Welt – nur die Reise in die eigene, innere Welt. Aus der Idee habe er schließlich den "Planet der Tugenden und Untugenden" für seine Frau geschaffen. "Kunst – das ist mit sich selbst im Gespräch zu sein. Man arbeitet sich in seine Idee hinein und setzt sich damit auseinander", befand Michael Schulte-Höping und stellte sich dem Gespräch der Besucher.

Die Ausstellung wird bis Sonntag, 17. Juni, an folgender Tagen zu sehen sein: Mittwochs, sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr. Informationen zur Ausstellung gibt Jean-Philippe Naudet per E-Mail an naudet@kunstmuseum-hasemann-liebich.de oder unter Telefon 07833/95 93 92 sowie Martin Moser: moser@kunstmuseum-hasemann-liebich.de oder unter Telefon 07833 / 7176.