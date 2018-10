Gutach Klangbilder erinnern an Krieg

Gutach. Vor genau hundert Jahren, am 21. Oktober 1918, ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Anlässlich dieses Jubiläums erinnert Andreas Morgenstern mit Klangbildern und Tonbeispielen an die Zeit während des Krieges. In seinem Vortrag "Töne des Krieges" stellt der Leiter des Schiltacher Stadtarchivs um 11 Uhr ein buntes Potpourri vor, anhand dessen den Zuhörern Eindrücke der Kriegsjahre von 1914 bis 1918 vermittelt werden. Dabei präsentiert er eine Auswahl an Tonaufzeichnungen und ordnet diese der technischen Entwicklung und Propaganda zu.

Nicht nur Politiker- oder Soldatenworte finden hierbei Gehör, sondern auch frühe Hörspiele, die Schlachtenerfolgsmeldungen per Schallplatte in die Heimat vermitteln sollten. Passend zum Vortragsthema können die Kinder bei der Offenen Werkstatt für Familien mit Unterstützung des museumspädagogischen Teams von 11 bis 16 Uhr ihre eigenen kleinen Trommeln bauen.