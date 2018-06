Gutach Kameradschaft steht im Vordergrund

Bei einem Übungsabend geht es ganz praxisnah zu. Die Jugendlichen tragen Einsatzkleidung. Ein Einsatzwagen steht vor dem Gerätehaus an der Hauptstraße in Gutach. "Wichtig ist, dass wir bei den Übungen immer ein Tor freilassen. Sollte es zu einem Einsatz kommen, müssen die Einsatzkräfte ja schnell das Gerätehaus mit dem Wagen verlassen können", erklärt Lehmann. Der Fall sei aber glücklichweise noch nicht eingetroffen.

Eingeteilt in drei Trupps, dem Angriffs-, Wasser- und Schlautrupp, üben die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen in spe einen Einsatz. "Königsdisziplin ist das Ausrollen der Wasserschläuche", erklärt Lehmann. Das sei gar nicht so einfach. Fest steht für Lehmann: "Die, die aus der Jugendwehr kommen, haben es einfacher bei der Grundausbildung." Die Quote spricht für sich: 80 Prozent der Jugendlichen entscheiden sich als Erwachsene für den Eintritt in die aktive Feuerwehr. Von Lena Stangenberg

Weitere Infos und Kontaktdaten über die Freiwillige Feuerwehr Gutach gibt es auch auf der Internetseite www.feuerwehr-gutach.de