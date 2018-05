Gutach Im Kindergarten gibt es mehr Plätze

Zur Zeit werden in fünf Gruppen 95 Plätze angeboten. Es empfehle sich, eine zweite Kleinkindgruppe einzurichten, da fast durchgehend 20 Kleinkinder zur Betreuung angemeldet seien und davon sieben Kinder unter zwei Jahren gleich zu Beginn die Einrichtung besuchen sollen, so Blum. Dadurch habe man 20 Kleinkindplätze, die darüber hinausgehende Zahl an Kindern müsse in einer altersgemischten Gruppe untergebracht werden. Die Kleinkinder beanspruchen in einer altersgemischten Gruppe zwei Plätze, sodass insgesamt 107 Plätze angeboten werden können, sollte der Rat dem empfohlenen Vorschlag (siehe Info) zustimmen. Bei dem Modell gebe es eine Reserve von vier Plätzen, für den Fall, dass weitere Familien zuziehen würden. Durch die Reduzierung der Kleinkindgruppe auf 12 Plätze könne auf eine Zusatzkraft verzichtet werden.